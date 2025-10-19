Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga: 10 Yaralı - Son Dakika
Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali'nde Bıçaklı Kavga: 10 Yaralı

19.10.2025 23:33
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Kültür Yolu Festivali'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı. Olay, izdihamın da yaşandığı bir konser sırasında gerçekleşti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır'da Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 10 kişi yaralandı.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde bulunan Nevruz Parkı'nda meydana geldi. Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen konserde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. İzdihamın da yaşandığı olayda 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis, olaya karışan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

