Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde meydana gelen kazada, minibüs ile otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

29.04.2024 17:32
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Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Urfa Bulvarı Seyrantepe mevkiinde S.K idaresindeki yolcu minibüsü ile sürücüsü belirlenemeyen 21 AEZ 629 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan yolculardan F.Ç., G.B., S.E., B.A., H.Y., B.N. ve otomobilde bulunan K.Y., hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

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