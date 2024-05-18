Diyarbakır'da motokuryelerin motosikletini hedef alan çeteye operasyon - Son Dakika
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Diyarbakır'da motokuryelerin motosikletini hedef alan çeteye operasyon

Diyarbakır\'da motokuryelerin motosikletini hedef alan çeteye operasyon

Diyarbakır'da motokuryelerin motosikletlerini çalan bir çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları motosikletlerin şasi numaralarını kazıdığı tespit edildi. Ayrıca, polis tarafından yapılan uygulamalarda da çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 80 motosiklet trafikten men edildi ve 470 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

18.05.2024 10:42
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Diyarbakır'da motokuryelerin motosikletini hedef alan çeteye düzenlenen "rölanti" operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri, kentte farklı tarihlerde bina ve iş yerlerinin önü ile otoparklarda meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Şüphelilerin hırsızlık ve kaçma anları da kameraya yansıdı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerinden belirlenen 6 şüpheli, rölanti operasyonu ile gözaltına alındı.

Hırsızlık şüphelileri, yemek siparişi verip gelen kuryelerin motosikletlerini çaldıkları tespit edildi. Yakalanan şüphelilerden birinin motosiklet tamircisi olduğu, çalınan motosikletlerin şasi numaralarını kazıdığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan polis, şasi numaraları kazınmış ve çalıntı motosikletlerle suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği uygulamalarda da sorgulanan 2 bin 383 motosikletten 80'i trafikten menedildi. Kontrol edilen 470 motosiklet sürücüsüne de 593 bin 310 TL idari para cezası uygulandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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