Diyarbakır'da Motosiklet Kazası

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Silvan merkez TOKİ bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR