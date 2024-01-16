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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde motosiklet kazasında ATT hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde motosiklet kazasında ATT hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni (ATT) hayatını kaybetti. Kazada, Muhammet Emin Karakuş isimli ATT, kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç ATT'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır\'ın Silvan ilçesinde motosiklet kazasında ATT hayatını kaybetti
16.01.2024 - 13:44,
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni (ATT) hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Diyarbakır Caddesi'nde Muhammet Emin Karakuş (29), 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken kontrolü yitirip park halindeki 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı. Karakuş, kazada geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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