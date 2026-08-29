Diyarbakır\'da Motosiklet Yayaya Çarptı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kayapınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, motosiklet çarpması sonucu yaralandı. Yaralıya, ilk müdahale olay yerinden geçen bir doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.