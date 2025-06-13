Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Aşağı Çarşı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan eski muhtar ve Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Muhtar Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?