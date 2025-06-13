Diyarbakır\'da Muhtar Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesi Aşağı Çarşı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan eski muhtar ve Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR