Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti: Bir tutuklama daha - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti: Bir tutuklama daha

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, Eğertutmaz Deresi'nde bulundu. Zanlı N.B. ise tutuklandı.

10.09.2024 21:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedini taşıyan N.B., savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece "Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" suçundan tutuklandı.

Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itirafta bulunan zanlı N.B., gözaltına alınmıştı. N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. N.B., tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakemliğince "Kasten öldürme suçuna iştirak etmekten" tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Bağlar, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti: Bir tutuklama daha - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:16 İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif’in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin İtirafçı, bunu ilk kez mahkemede söyledi: Arif'in kızını öldürdüm, bu cesedi yok edeceksin
21:24 Narin’in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek Narin'in gözaltına alınmayan tek amcası konuştu: Onu toprak bile kabul etmeyecek
18:58 Külliye’de kritik zirve Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü Külliye'de kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Özkaya ile görüştü
17:50 Otomobilin altında kalan küçük çocuk, feci şekilde can verdi Otomobilin altında kalan küçük çocuk, feci şekilde can verdi
17:45 Narin’in mezarı başındaki akrabası ’Havin’ime de böyle kıydılar’ diyerek ağıt yaktı Narin'in mezarı başındaki akrabası 'Havin'ime de böyle kıydılar' diyerek ağıt yaktı
10:44 Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu Beyin cerrahı, 18 ay içinde ikinci kez uçak kazasından sağ kurtuldu
10:25 Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi Narin cinayeti soruşturmasında 24 şüpheli için ek gözaltı süresi
10:22 Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü Adli Tıp Uzmanı Mehmet Görgülü: Büyük ihtimalle Narin kaybolduğu gün öldürüldü
09:55 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 50 kuruş indirim bekleniyor
09:33 TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek TFF Yönetim Kurulu, yeni yabancı sayısı için bugün karar verecek
09:28 Narin’in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ’’Allah belasını versin’’ diyerek tepki gösterdi Narin'in ölümüne sessiz kalmayan Ezgi Mola ''Allah belasını versin'' diyerek tepki gösterdi
09:21 Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi Soruşturmanın seyrini değiştirecek detaylar! Ağabeyin gözünde morluk, sırtında tırnak izleri tespit edildi
09:17 ’Sorun ne’ diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı 'Sorun ne' diye sorduğu genç tarafından demir sopayla dövülen adam yaşadıklarını anlattı
09:06 Star Wars’ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti Star Wars'ın unutulmaz karakterini seslendiriyordu, hayatını kaybetti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2024 23:47:12. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Narin Güran cinayeti: Bir tutuklama daha - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement