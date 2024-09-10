Narin Güran'ın Cesedini Taşıyan Şüpheli Sevk Edildi

Diyarbakır'da Narin Güran'ın cesedini taşıyan N.B., savcılığa sevk edildi.
Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulunmuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında itirafta bulunan N.B, gözaltına alınmıştı. N.B., jandarmadaki işlemlerinin ardan savcılığa sevk edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
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