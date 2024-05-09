Diyarbakır'da Narkotik Operasyonunda 44 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Narkotik Operasyonunda 44 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır\'da Narkotik Operasyonunda 44 Kişi Tutuklandı

Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, nisan ayında 587 şüpheli yakalandı. İşlem yapılan şüphelilerden 44'ü uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan tutuklandı. Operasyonlarda toplamda 490 kilo 117 gram skank -esrar türevleri, 3 kilo 461 gram kokain, 519 gram metamfetamin, 7 bin 432 adet sentetik ecza, 92 adet extacy, 15 gram sentetik kannabinoid, 6 gram eroin ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

09.05.2024 10:29
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Diyarbakır'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nisan ayında yapılan çalışmalarda kilolarca uyuşturucu türevleri ele geçirilirken, işlem yapılan 587 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nisan ayında uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 587 şüpheli yakalandı.

Haklarında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından işlem yapılan ve adli mercilere sevk edilen 44 şüpheli tutuklandı.

Yapılan operasyonel faaliyet ve sokak çalışmalarında; 490 kilo 117 gram skank -esrar türevleri, 3 kilo 461 gram kokain maddesi, 519 gram metamfetamin maddesi, 7 bin 432 adet sentetik ecza, 92 adet extacy, 15 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 gram eroin maddesi ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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