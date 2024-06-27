Diyarbakır'da Operasyon: Yaralama ve Kurşunlama Olaylarına Karışan 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da Operasyon: Yaralama ve Kurşunlama Olaylarına Karışan 9 Kişi Yakalandı

Diyarbakır'da polisin düzenlediği 'Hasat' adlı operasyonda, iş yerlerini kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karışan 9 kişi yakalandı. Operasyonda, bir manavdaki sebze kasalarının içinde AK-47 Kalaşnikof silah bulundu. Örgüt liderinin aranması olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. Ayrıca, çete üyesi K.P'nin arabasında yapılan aramada 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan 9 şüpheli, tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi. Diyarbakır Emniyeti'nin son bir ay içerisinde ruhsatsız silahlarla ilgili yaptığı çalışmalarda ise 54 tabanca ele geçirildi.

27.06.2024 09:29
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Diyarbakır'da yaralama ve kurşunlama olaylarına karışan 9 kişi, polisin düzenlediği "Hasat" adlı operasyonla yakalandı. Operasyonda bir manavdaki sebze kasalarının içinde AK-47 Kalaşnikof silah bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerini kurşunlama ve silahla yaralama olaylarına karışan çetenin üyelerini takibe aldı. Kamera görüntüleriyle bir dijital ajanda oluşturan polis, tek tek şahısları tespit ederek düğmeye bastı. Düzenlenen "Hasat" adlı operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar ve motosikletler ele geçirildi. Örgütün üst olarak kullandığı manavda yapılan aramada ise sebze kasalarının içinde AK-47 Kalaşnikof silah bulundu.

Örgüt liderinin 12 yıl aramasının olduğu ve sahte kimlik kullandığı belirlendi. Çete üyesi K.P'nin arabasında yapılan aramada ise 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, Diyarbakır Emniyeti Asayiş Şubesi tarafından ruhsatsız silahlara yönelik yapılan çalışmalarda son bir ay içerisinde 54 tabanca ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Operasyon: Yaralama ve Kurşunlama Olaylarına Karışan 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da Operasyon: Yaralama ve Kurşunlama Olaylarına Karışan 9 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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