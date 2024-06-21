Diyarbakır'da örtü yangınında zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 3 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı örtü yangınında zarar gören alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Yangın, dün saat 22.15 sıralarında Çınar ilçesine bağlı kırsal Köksalan Mahallesi'nde çıktı. Rüzgarın etkisiyle çevredeki Bağacık, Ağaçsever ve Yazçiçeği mahallelerine sıçrayan yangında alevler içerisinde kalan 3 kişi feci şekilde hayatını kaybetti, 11 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, UMKE ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazıları Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumları ağır olanlar ise kentteki hastanelere sevk edildi.

Yangın, ekipler tarafından 4 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları itfaiye ve İl Jandarma Komutanlığı'na ait helikopterle sabah saatlerine kadar devam etti. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, sabahın ilk ışıklarıyla yangının etkileri net bir şekilde ortaya çıktı. Geceyi kızıla boyayan yangında zarar gören alanlar, dron ile havadan görüntülendi. - DİYARBAKIR