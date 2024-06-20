Diyarbakır'da yol kenarında oturan 2 kişi, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Silvan yolu Karaçalı mevkisinde 35 BTT 269 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında oturan 2 kişiye çarptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Otomobilin Çarpması Sonucu 2 Kişi Ağır Yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?