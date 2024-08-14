Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Diyarbakır-Elazığ karayolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada sürücü gözaltına alındı.

14.08.2024 13:29
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(DİYARBAKIR- Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: Sürücü gözaltında

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Elazığ karayolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu Elazığ Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen S.Ö.'ye, K.A. idaresindeki 21 KA 521 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede S.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ö.'nün cansız bedeni inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü K.A.'yı gözaltına aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

(MHİ-AKK-Y)

Diyarbakır\'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

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