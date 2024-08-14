Diyarbakır\'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

(DİYARBAKIR- Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti: Sürücü gözaltında
DİYARBAKIR - Diyarbakır- Elazığ karayolunda yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Diyarbakır-Elazığ karayolu Elazığ Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen S.Ö.'ye, K.A. idaresindeki 21 KA 521 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede S.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. S.Ö.'nün cansız bedeni inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazaya karışan sürücü K.A.'yı gözaltına aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
(MHİ-AKK-Y)
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