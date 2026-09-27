Diyarbakır'da otomobilin park halindeki taksiye çarpması sonucu bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da otomobilin park halindeki taksiye çarpması sonucu bir kişi yaralandı

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Diyarbakır\'da otomobilin park halindeki taksiye çarpması sonucu bir kişi yaralandı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde karşı şeritten gelen otomobil park halindeki ticari taksiye çarptı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki ticari taksiye çarpma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yolun soluna dönmek isterken bir an duraksadı. Karşı şeritten gelen başka bir otomobil, park halindeki ticari taksiyi fark etmeyerek çarptı. Çarpma sonrası çevredeki vatandaşlar araçta bulunanlara yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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