Diyarbakır\'da PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde jandarmanın düzenlediği PKK/KCK operasyonunda 19 şüpheli yakalandı, çok sayıda silah ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesi ve terör örgütü mensupları ile ilişki içinde bulunan, yardım ve yataklık ile terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesi maksadıyla TEM/İSTH ve MİT Başkanlığı ile koordineli çalışma yürütüldü.

Bugün, ilçede 22 şüpheliye yönelik 22 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ile propagandasını yaptıkları tespit edilen 19'u yakalandı, 3'ünü yakalama çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 78 adet fişek, 18 kilogram toz esrar, 16 adet cep telefonu, 16 adet sim kart ve 2 adet örgütsel doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, adli işlemleri tamamlanmak üzere Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. - DİYARBAKIR