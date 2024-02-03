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Diyarbakır'da restoranların ortak kullandığı baca alevlere teslim oldu - Son Dakika
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Diyarbakır'da restoranların ortak kullandığı baca alevlere teslim oldu

Diyarbakır\'da restoranların ortak kullandığı baca alevlere teslim oldu

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir plazanın zemin katındaki restoranlara ait ortak kullanılan duman bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

03.02.2024 22:39
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Diyarbakır'da restoranların ortak kullandığı baca alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir plazanın zemin katındaki restoranlara ait ortak kullanılan duman bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı 75 Metrelik Yol üzerinde bulunan Mega Arslan Plaza'nın altındaki restoranların ortak kullandığı bacada henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Restoran çalışanları, içeri sızan dumanı fark etmesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri yangını yarım saatlik çalışma sonucu söndürürken, olayda yaralanan veya dumandan etkilenenin olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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