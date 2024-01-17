Diyarbakır'da sağlıkçının feci ölümü KGYS'ye böyle yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti. Feci kaza anı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne böyle yansıdı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Diyarbakır Caddesi'nde Muhammet Emin Karakuş (29), 21 AEK 840 plakalı motosikletiyle önündeki Silvan Belediyesi'ne ait 21 DY 901 plakalı kamyonun sağından geçmek isterken kontrolü yitirip park halindeki 01 BRS 34 plakalı cipe çarptı. Karakuş, kazada geçmeye çalıştığı kamyonun altında kaldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Karakuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin acil tıp teknisyeni olduğu öğrenildi. Kaza, KGYS'ye böyle yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.