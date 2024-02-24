Diyarbakır'da Sanal Bahis Çetesi Operasyonu - Son Dakika
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Diyarbakır'da Sanal Bahis Çetesi Operasyonu

Diyarbakır\'da Sanal Bahis Çetesi Operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyeti'nin yürüttüğü operasyon sonucunda, sanal bahis çetesi çökertildi. 15 şüpheliden 9'u tutuklandı. Çete üyeleri, yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden alarak faaliyetlerini sürdürüyordu. Operasyon sırasında çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard disk ele geçirildi.

24.02.2024 09:31  Güncelleme: 09:43
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Diyarbakır'da sanal bahis çetesi "ters köşe" operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şubesi siber araştırmalar sonucu yasa dışı bahis çetesini 4 aylık teknik ve fiziki takibe aldı.

Şüpheliler, internet kafe görünümlü işyerine güvendikleri kişileri aldığı, siber polisine yakalanmamak için çete üyelerinin yasadışı bahis oynayan kişilerden parayı elden aldıkları belirlendi.

Çete, eş zamanlı ters köşe operasyonu ile çökertti. Bazı çete üyeleri yasadışı bahisten kazandıkları parayla gittikleri eğlence mekanında eğlenirken kıskıvrak yakalandı.

Aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart ve hard diske incelenmek üzere el konuldu.

Emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüphelinden 9'u tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da Sanal Bahis Çetesi Operasyonu - Son Dakika

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