2 kişinin yaralandığı silahlı çatışmanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Diyarbakır'da caddedeki silahlı kavgada kıraathane savaş alanına döndü
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahlı çatışma esnasında bir kıraathanedeki panik anları güvenlik kamerasına yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü görüntülerde vatandaşlar can havliyle siper aldı.
21 Mart günü saat 22.30 sıralarında Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi üzerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma çıktı. Olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalenin ardından E.I'yi Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ş.A.'yıise Dicle Memorial Hastanesi'ne sevk etti.
Ortalık savaş alanına döndü
Grubun çatışması sonucu cadde üzerinde bulunan 3 otomobil, bir evin camı, bir market ve kıraathane kurşunların hedefi oldu. Kıraathanenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde okey masasında oyun oynayan müşteriler silah sesleri üzerine bir anda kendilerini yere atarak canlarını korumaya çalıştı.
Ortalığın savaş alanına döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi.
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