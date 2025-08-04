Diyarbakır\'da Silahlı Kavga: 12 Yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 kişinin yaralandığı silahlı kavgada facianın eşiğinden dönüldü. Kurşunlar tüp dolu dükkana isabet ederken, olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi'ndeki bir kahvehanede, dün akşam iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle 12 kişi yaralanmıştı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra kentteki hastanelere sevk edilmişti. Silahlı kavgada, facianın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Kurşunların, iki otomobile isabet etmesi yanı sıra, tüp dolu dükkana da isabet ettiği görüntülendi.

Olaya ilişkin 9 kişi gözaltına alındı. - DİYARBAKIR