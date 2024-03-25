Diyarbakır'da kavgada 2 kişi yaralandı, panik anları kamerada

Şanlıurfa'da petrol istasyonunda çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan bir petrol istasyonunda iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.M. ve A.K. isimli kişiler silahla yaralandı. Olay sırasında istasyon içerisinde bekleyen bir otomobil ile çevrede bulunan bir iş yerine de kurşun isabet etti. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.