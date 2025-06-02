Diyarbakır'da Sulama Kanalı İçin Arama Çalışması

Diyarbakır'da sulama kanalına düştüğü değerlendirilen kişi için arama çalışmaları başlatıldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalına düştüğü değerlendirilen kişiyi bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Güzderesi Mahallesi'nde Yusuf Bilgin'den haber alamayan yakınları arama çalışması başlattı. Aile, arama çalışmalarında mahalleden geçen sulama kanalı kenarında ayak izlerine denk gelmesiyle durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık, Batman'dan da itfaiye ve ANDA ekibi sevk edildi.

Ekipler, bölgede arama çalışmaları başlattı.