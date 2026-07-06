Diyarbakır\'da SUV Araç Yandı

Diyarbakır'da SUV araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Ergani ilçesinde seyreden SUV tipi araç, henüz belirlenemeyen nedenle alev motor kısmından alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR