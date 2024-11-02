Diyarbakır'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

3.Sayfa

Minik Narin\'in cansız bedeninin taşındığı araçla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı

Mourinho\'nun cezası belli oldu

Bodrumspor\'un yeni hocası Volkan\'dan takıma ve taraftara mesaj var

Bengü\'nün boşanma nedeni ortaya çıktı: Her şey 2 yıl önce başlamış

Diyarbakır'da hurdaya dönen otomobilde 2 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobilin kullanılmaz hale geldiği kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Ovabağ Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.