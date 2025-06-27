Diyarbakır\'da Takla Atan Araçta 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yolarası köyü mevkisinde 46 AJU 562 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR