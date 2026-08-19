Diyarbakır'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu
Çocuklar sunrooftan çıkarak tehlikeli bir yolculuk yaptı, bu anlar başka bir aracın kamerasında.
Diyarbakır'da çocukların sunrooftan çıkıp yaptığı tehlikeli yolculuk, seyir halindeki başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.
Edinilen bilgilere göre, dün Diyarbakır-Ergani yolunda seyir halindeki bir otomobil, hızla sollama yaparak ilerlerdi. İki çocuğun da sunrooftan çıkıp bu tehlikeli yolculuğu yapması ise seyir halindeki başka bir aracın araç içi kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da Tehlikeli Çocuk Yolculuğu - Son Dakika
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