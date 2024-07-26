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Diyarbakır'da "Topuz" operasyonu: 5 gözaltı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait bir otele silahla ateş açma olayının ikinci dalga operasyonunda 5 gözaltı.

Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 1.dalga "Kantar" operasyonu ile 3 şahıs tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. İştirak halinde hareket eden 5 şüpheli daha "Topuz" operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da, CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi'nin ailesine ait bir otele silahla ateş eden V.G'nin daha önce de "otele çok gelen olduğu, gürültü yaptıklarını, mahallenin düzenini bozduklarını" iddia ederek tehdit ettiği öğrenilmişti.

V.G nin yanı sıra olaya iştirak eden iki şahıs da gözaltına alınmış ve toplam 3 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmanın devamında ise bugün yapılan eşzamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.