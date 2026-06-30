Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bağlar ilçesi havalimanı yolunda meydana geldi. Seyir halindeki iki araç, kavşakta çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır'da kavşak kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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