Diyarbakır'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

3.Sayfa

Diyarbakır'ın merkez bağlar ilçesinde trafikte yaşanan bıçaklı, silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı Tepeşehir Kavşağı'nda sürücülerin trafikte başlayan sözlü tartışması bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR