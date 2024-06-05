Diyarbakır'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafikte başlayan sözlü tartışma bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

05.06.2024 12:40
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Diyarbakır'ın merkez bağlar ilçesinde trafikte yaşanan bıçaklı, silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı Tepeşehir Kavşağı'nda sürücülerin trafikte başlayan sözlü tartışması bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da trafikte çıkan kavgada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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