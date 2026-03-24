Diyarbakır\'da Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu

Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile anayolda çökme meydana geldi. İnsan boyunu aşan çukur nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Son dönemlerin en yoğun yağışın düştüğü Diyarbakır'da sorunlar da art arda gelmeye başladı. Yoğun yağışlar nedeni ile Diyarbakır-Silvan yolunda dev çukur meydana geldi. Bu sırada herhangi bir aracın bölgeden geçmemesi muhtemel faciayı önlerken, yoğun araç trafiğinin olduğu bölgede kilometrelerce kuyruk oluştu.

Ekiplerin yolu geçici olarak dolduracağı, çalışmaların ise gece saatlerinde başlayacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR