Diyarbakır'da Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu
Diyarbakır'da Yağışlar Yol Çökmesine Neden Oldu

24.03.2026 16:02
Diyarbakır'da sağanak yağış nedeniyle anayolda dev çukur oluştu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Diyarbakır'da sağanak yağış nedeni ile anayolda çökme meydana geldi. İnsan boyunu aşan çukur nedeni ile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Son dönemlerin en yoğun yağışın düştüğü Diyarbakır'da sorunlar da art arda gelmeye başladı. Yoğun yağışlar nedeni ile Diyarbakır-Silvan yolunda dev çukur meydana geldi. Bu sırada herhangi bir aracın bölgeden geçmemesi muhtemel faciayı önlerken, yoğun araç trafiğinin olduğu bölgede kilometrelerce kuyruk oluştu.

Ekiplerin yolu geçici olarak dolduracağı, çalışmaların ise gece saatlerinde başlayacağı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

