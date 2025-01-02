Diyarbakır'da Yangın: Bebek Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'da ev yangınında bir bebek hayatını kaybetti

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen ev yangınında bir bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 481. Sokakta bulunan apartmanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle 9 aylık Asel Derin Şenel hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerini ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Bebeğin cenazesi morga götürüldü.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.