Diyarbakır'da Yangın: İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi Kayıt Altında - Son Dakika
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Diyarbakır'da Yangın: İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi Kayıt Altında

07.07.2026 19:00
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Diyarbakır Kayapınar'da marangoz atölyesindeki yangına itfaiye müdahale etti, kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, itfaiye erlerinin marangoz atölyesindeki alevlere müdahale anının kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Huzurevleri Mahallesi 60'ıncı Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde doğrama makinasından çıkan kıvılcımlar tahtaları tutuşturmuştu. Alevler, her yeri sarmış, 1 kişi dumandan etkilenmiş, 1 kişinin ise vücudunda yanıklar oluşmuştu. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülmüştü. Yangına ilişkin kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, itfaiye erlerinin alevlere müdahalesi yer aldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Yangın: İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi Kayıt Altında - Son Dakika

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