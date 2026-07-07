Diyarbakır'da Yangın: İtfaiye Ekiplerinin Mücadelesi Kayıt Altında

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, itfaiye erlerinin marangoz atölyesindeki alevlere müdahale anının kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Huzurevleri Mahallesi 60'ıncı Sokak'ta bulunan bir marangoz atölyesinde doğrama makinasından çıkan kıvılcımlar tahtaları tutuşturmuştu. Alevler, her yeri sarmış, 1 kişi dumandan etkilenmiş, 1 kişinin ise vücudunda yanıklar oluşmuştu. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülmüştü. Yangına ilişkin kask kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, itfaiye erlerinin alevlere müdahalesi yer aldı. - DİYARBAKIR