 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Diyarbakır'da çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Diyarbakır'da çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı kırsal Sarmaşık Mahallesinde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Ev sahibi sobayı yakıp dışarı çıktıktan sonra çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Diyarbakır\'da çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
30.01.2024 - 15:47,
Abone Ol

Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı kırsal Sarmaşık Mahallesinde evde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenen 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Eğil'in kırsal Sarmaşık Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi sobayı yakıp içeride 1,5 yaşında çocuk ile 2 aylık bebeğin olduğu evden dışarı çıktı. Evde çıkan yangın sonucu 1,5 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yangının meydana geldiği evde ise maddi hasar oluştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Diyarbakır, İtfaiye, Diyarbakır, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır'da çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


16:15
Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01
53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı

Son Dakika
16:15 Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
14:51 Meksika sınırında ABD federal kurumlarına kafa tutan Texas, ekonomik gücüne güveniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:37:45. #1.13#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da çıkan yangında 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement