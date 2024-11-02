Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde otomobilin çarptığı yaya feci şekilde hayatını kaybetti.
Merkez Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi yeni toplu konutlar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, E.T. idaresindeki 34 VOV 84 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve kara yolları ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde vücüdu ikiye bölünen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi işlemeleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır'da Yaya Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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