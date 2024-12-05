Diyarbakır\'da Zanlı Yakalandı

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Diyarbakır'ın Çermik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), nitelikli suçlar kapsamında, 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakaladı.

Gerçekleştirilen operasyonla, "Uyuşturucu veya uyuşturucu madde ticaret yapma veya sağlama", "Hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından aranan toplamda 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR