Diyarbakır'da zincirleme kaza: 4 yaralı
Diyarbakır Yenişehir'de 4 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin İstasyon Caddesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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