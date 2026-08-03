Diyarbakır\'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ile motosikletin karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin İstasyon Caddesi'nde sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 otomobil, 1 hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.