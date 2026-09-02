Diyarbakır Ergani'de otomobil tarlaya uçtu, takla attı ve 1 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Çakmak Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak tarlaya uçtu ve takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı, araç ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden alındı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Olay, Çakmak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 23 BV 858 plakalı araç, yoldan çıkıp tarlaya uçtuktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır Ergani'de otomobil tarlaya uçtu, takla attı ve 1 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?