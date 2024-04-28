Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınları arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 4 kişi yaralandı ve hastane önünde güvenlik önlemi alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

28.04.2024 16:55
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınları arasında meydana gelen bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta yakınları arasında yaşanan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine hastane önüne çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

4 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alındı.

Polis, hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

Bazı şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Önünde Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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