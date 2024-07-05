Diyarbakır Havalimanı'nda ağırlığı kaldıramayan yürüyen merdivenin durması sonucu birbirlerinin üstüne düşen 4 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgilere göre, akşam saatlerinde Diyarbakır Havalimanı'nda vatandaşlar yürüyen merdiveni kullandı. Fazla ağırlığı kaldıramayan merdivenin durması sonucu vatandaşlar birbirinin üstüne düştü. Olayda 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır Havalimanı'nda Yürüyen Merdiven Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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