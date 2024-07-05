Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde traktör devrildi, sürücü ağır yaralandı

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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde traktörün devrildiği kazada sürücü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Uzunağaç köyünde M.S.T. idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerime kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan M.S.T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesine sevk edildi. - DİYARBAKIR