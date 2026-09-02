Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mühürlü eğlence mekanı, eski diş kliniğinden duvar delip açılan gizli kapıyla işletilirken yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mühürlü eğlence mekanı, eski diş kliniğinden duvar delip açılan gizli kapıyla işletilirken yakalandı

Diyarbakır\'ın Yenişehir ilçesinde mühürlü eğlence mekanı, eski diş kliniğinden duvar delip açılan gizli kapıyla işletilirken yakalandı
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde daha önce mühürlenen bir eğlence mekanının, mühür sökülmeden bitişiğindeki eski diş kliniğinde duvar kırılıp kapı açılarak işletildiği tespit edildi. Polis ekipleri, iş yeriyle ilişkili olduğu değerlendirilen şahısları tutanak tutmak üzere karakola götürürken, diş kliniğinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde önceden mühürlenen eğlence mekanının, bitişiğinde bulunan eski diş kliniğinde açılan kapı üzerinden işletildiği tespit edildi.

Merkez Yenişehir ilçesi Yenişehir Mahallesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi'nde bulunan bir eğlence mekanının daha önce mühürlendiği, mühür sökülmeden bitişiğinde bulunan eski bir diş kliniği içinde duvar kırılıp kapı yapılarak işletildiği tespit edildi. Polis ekipleri, iş yeriyle ilişiği olduğu değerlendirilen şahısları tutanak tutmak üzere karakola götürdü. Diş kliniğinin mühürlenmesi için işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Yenişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mühürlü eğlence mekanı, eski diş kliniğinden duvar delip açılan gizli kapıyla işletilirken yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde mühürlü eğlence mekanı, eski diş kliniğinden duvar delip açılan gizli kapıyla işletilirken yakalandı - Son Dakika
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