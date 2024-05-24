Diyarbakır Lice'de 76 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de 76 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır Lice\'de 76 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 76 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonun amacı, bölücü terör örgütü ile uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı ortaya koymak ve uyuşturucu maddeleri adalete teslim etmekti.

24.05.2024 15:22
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 76 kilo toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uyuşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla Lice ilçesi Damar Mahallesi kırsalında icra edilen operasyonun başarıyla tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonda 76 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildiği, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alındığı ifade edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Lice'de 76 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de 76 Kilo Toz Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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