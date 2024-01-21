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Diyarbakır Lice'de Futbolcuları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 1 Ağır, 10 Yaralı - Son Dakika
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Diyarbakır Lice'de Futbolcuları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 1 Ağır, 10 Yaralı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibini taşıyan otobüs, Lice Belediyespor maçı için yola çıktığı sırada kaza yaptı. Otobüsün şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada, 1'i ağır olmak üzere 10 futbolcu yaralandı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır Lice\'de Futbolcuları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 1 Ağır, 10 Yaralı
21.01.2024 - 15:12,  Güncelleme: 15:13
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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde futbolcuları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 1'i ağır, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amatör ligde mücadele eden Dicle Belediyespor ekibi, Lice Belediyespor maçı için sabah saatlerinde Dicle'den hareket etti. 20 kişinin içinde bulunduğu 21 TB 227 plakalı otobüs, şoförünün kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 1'i ağır, 10 futbolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar kentteki hastanelere sevk edilirken, ismi öğrenilemeyen bir futbolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Diyarbakır Lice'de Futbolcuları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 1 Ağır, 10 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır Lice'de Futbolcuları Taşıyan Otobüs Kaza Yaptı: 1 Ağır, 10 Yaralı - Son Dakika
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