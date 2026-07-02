Diyarbakır- Mardin kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Olay Diyarbakır Mardin kara yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önündeki araca çarptıktan sonra saman yüklü kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Son Dakika › 3. Sayfa › Diyarbakır-Mardin Yolunda Zincirleme Kaza - Son Dakika
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