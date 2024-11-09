Diyarbakır Otogarında Otobüs Yangını

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Diyarbakır otogarında park halindeki otobüs alevlere teslim oldu

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da park halindeki bir otobüs alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre Diyarbakır Otogarında peronda park halinde olan bir otobüs henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı yandı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine otobüs yanarak maddi hasar meydana geldi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsün bir bölümünün tamamen yandığı belirtildi.