Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolunda Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Kantar Köprülü Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 ACB 245 plakalı otomobil sürücüsü M.A'nın iddiaya göre ani fren yapmasıyla arkasındaki 63 ZA 096, 21 ABS 390, 16 AUR 739, 63 ADE 250, 01 AYY 08 plakalı otomobiller ile 21 TT 0377 plakalı ticari taksi arka arkaya çarpıştı. Kazada, 01 AYY 08 plakalı otomobildeki K.U., R.U., ticari taksi içindeki N.A. isimli yolcu ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Trafik polisleri, kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılması sonrası yolu trafiğe açtı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
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