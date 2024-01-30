Diyarbakır ve Mersin\'de PKK/KCK\'ya operasyon: 3 tutuklama

Diyarbakır merkezli 2 ilde PKK/KCK'ya operasyon: 3 tutuklama
YPS'nin şehir yapılanmasının sözde sorumlusu yakalandı
Terör örgütünün dağ kadrosuna eleman temin eden şüphelilere operasyon
DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'nın şehir yapılanması YPS'ye yönelik düzenlenen operasyonda sözde sorumlu 'Demhat' kod adlı Ö.Ç.'nin de arasında olduğu 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı (TEM), Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Başkanlığıyla yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde 26 Ocak'ta Diyarbakır ve Mersin'de 6 ayrı noktada eş zamanlı icra edilen operasyonda PKK/KCK Terör örgütünün YPS şehir yapılanması sorumlularından 'Demhat' kod adlı Ö.Ç. ile yapılanmanın hücre birimlerinde faaliyet yürüten M.E., S.Ç., M.G. ve M.S.Ç. adlı 5 şüpheli yakalandı.
Ekiplerin yaptığı araştırmalarda, örgütün hücre yapılanmasının Ö.Ç'nin PKK/KCK'nın yurt dışındaki temsilcilerinin talimatları doğrultusunda hareket ettiği, hücre yapılanmasındaki diğer teröristler ile birlikte sabotaj/suikast tarzı eylemler gerçekleştirecekleri yönünde bilgilere ulaşılmış, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri yönünde tespitler yapıldığı öğrenildi.
Ayrıca yapılan istihbari çalışmalarda, teröristlerin sosyal medya platformları üzerinde genç yaştaki şahısların oltalama yöntemleri ile zaaflarını ve motiflerini öğrendikleri, akabinde ise genç şahısların zaafları üzerinden şantaj, baskı ve tehdit yaptıkları, tuzaklarına düşürdükleri gençleri, bulundukları ergenlik çağı bunalımları ve aileleri ile yaşadıkları olumsuz durumlarını da kullanarak PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaları için ikna etmeye çalıştıkları ekiplerce belirlendi.
Öte yandan, PKK/KCK'nın dağ kadrolarına katılmaya ikna olan gençlerin banka hesaplarına para gönderdikleri, sonrasında illegal şekilde sınır dışına çıkarttıkları ve terör örgütüne teslim ettikleri tespit edildi.
Dün Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen Ö.Ç., M.G. ve M.S.Ç., tutuklandı, M.E. ile S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesine yol açan karar bugün Adalet Bakanı ve Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından Meclis'te okundu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, kararın okunması öncesi Bekir Bozdağ'a "Mafya da böyle yapar, bazen suçlu olduğunu bildiklerini yanlarında tutarlar ve en pis işleri onlara yaptırırlar. Türkiye'de adaleti katleden Bekir Bozdağ'a yaptırırsın bunu ancak" sözleriyle tepki gösterdi.
Gezi Parkı davası hükümlüsü, TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Türkiye'de gündem olan gelişme uluslararası basında da geniş yankı uyandırdı. Reuters gelişmeyi "Türk parlamentosu hapisteki muhalif milletvekilinin statüsünü düşürdü" başlığıyla duyururken Al-Arabiya gazetesi ise Türk parlamentosunun, hapsedilmiş olan muhalefet milletvekilini görevden aldığını yazdı.
Yargıtay 3'üncü Ceza Dairesi'nin hakkında verdiği kararın TBMM Genel Kurulu'nda okunmasıyla vekilliği düşürülen Can Atalay'dan ilk mesaj geldi. Atalay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuralsızlığın egemen olduğu bu halin memlekete vereceği zararlardan ülkem adına endişe duyuyorum. Peki onlar 'bitti' dediler diye ben görevimi yapmaya çalışmaktan geri mi duracağım? Asla" ifadelerini kullandı.
Gezi Davası'nda tutuklu bulunan Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Türkiye İşçi Partisi ve CHP'den eylem çağrısı geldi. TİP'den yapılan açıklamada, "Biz bugün bir kez daha yeniden başlıyoruz. Yılmayacağız, pes etmeyeceğiz! Can Atalay özgürlüğüne kavuşacak, Hatay halkı vekiline kavuşacak!" denilirken, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün Beşiktaş'ta düzenlenecek eyleme katılım çağrısında bulundu.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, TİP Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin açıklama yaptı. Zorlu, "Türk yargı sisteminde iki başlılık yaratan bu kararın verilmesi ve kararın da millet iradesinin tecelligahı olan TBMM'de okunmasıyla birlikte hukuk devleti ilkeleri açıkça ihlal edilmiştir. İYİ Parti olarak tüm farklılıklarımıza rağmen her bir vatandaşımız için hukuk ve demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Diyarbakır ve Mersin'de PKK/KCK'ya operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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