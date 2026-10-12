Diyarbakır Yenişehir\'de 4 otomobil art arda çarpıştı, kazada yaralanan olmadı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, aynı güzergahta 4 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan olmazken otomobillerde maddi hasar oluştu.

Merkez Yenişehir ilçesi Elazığ Bulvarı'nda seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Dakikalar içerisinde aynı güzergahta yaklaşık 50 metrelik mesafede iki otomobil daha çarpıştı. Kazalarda yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kaza nedeniyle yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Tarafların kaza tutanaklarını tutmasının ardından trafik normale döndü.