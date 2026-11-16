Dodik ve Karan, Bosna Hersek Milli Marşı çalınırken ayağa kalkmayınca tepki çekti - Son Dakika
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Dodik ve Karan, Bosna Hersek Milli Marşı çalınırken ayağa kalkmayınca tepki çekti

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Dodik ve Karan, Bosna Hersek Milli Marşı çalınırken ayağa kalkmayınca tepki çekti
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Bosna Hersek'te Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin açılış oturumunda Milorad Dodik ve Sinisa Karan, Bosna Hersek Milli Marşı çalınırken ayağa kalkmadı. Marşta meclis üyeleri ve liderler ayaktayken ikilinin oturması tepki çekti; Dodik ile Karan entite marşı çalınca ayağa kalktı.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Başkanı Sinisa Karan'ın Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin açılış oturumunda Bosna Hersek Milli Marşı çalınırken ayağa kalkmaması tepki çekti.

Bosna Hersek'te ayrılıkçı Sırp lider Milorad Dodik ve Sırp Cumhuriyeti Başkanı Sinisa Karan, Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin yeni döneminin ilk oturumu sırasında Bosna Hersek Milli Marşı'na saygısızlık etti. Bosna Hersek Milli Marşı'nın çalınması sırasında meclis üyeleri ve liderlerin tamamı ayağa kalkarken, iki politikacı oturmaya devam etti. İkili, Bosna Hersek marşının ardından Sırp Cumhuriyeti entitesinin marşı çalınmaya başlanınca ayağa kalktı.

Entite meclisi üyelerinin yemin ettikleri oturumda Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic ve görevi bugün mevcut Entite Başkanı Karan'dan devralması beklenen seçilmiş başkan Savo Minic de yer aldı.

Yeni bir koalisyon anlaşması imzalandı

Sırp entite meclisinin ilk oturumu öncesinde entitedeki iktidar koalisyonunu oluşturan partilerin başkanları, meclis binasında yeni bir koalisyon anlaşması imzaladı. Anlaşma ile ayrılıkçı lider Dodik liderliğindeki Bağımsız Sosyal Demokratlar İttifakı (SNSD) öncülüğündeki koalisyon iktidarını korumuş oldu. İktidar koalisyonu ayrıca, iki muhalefet milletvekilinin kendi saflarına geçmesini sağlayarak mecliste kritik üçte ikilik çoğunluğu da elde etti.

Dodik, 2025'te entite başkanlığı görevini kaybetmişti

Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nin yeni üyeleri, Bosna Hersek'te 4 Ekim'de yapılan genel seçimde belirlenmişti. Dodik liderliğindeki SNSD, seçimlerde entite meclisindeki 83 sandalyeden 34'ünü kazanmıştı. Bosna Hersek'te Sırpların yoğun olarak yaşadığı Sırp Cumhuriyeti entitesinin daha fazla otonomi kazanması ve Bosna Hersek'ten ayrılması yönünde attığı radikal adımlarla bilinen SNSD Başkanı Dodik, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi'nin kararlarını uygulamaması nedeniyle aldığı mahkumiyet kararının ardından 2025'te entite başkanlığı görevini kaybetmişti. Ayrılıkçı lider, resmi olarak görevden ayrılmasına rağmen entitenin en yüksek nüfuzlu politikacısı olarak siyasi etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Diplomasi3. SayfaPolitikaDünyaSon Dakika

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